شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يختتم استعداداته لمواجهة فالنسيا بأبطال أوروبا (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق مانشستر يونايتد الانجليزى استعداداته لمواجهة فالنسيا الاسبانى فى الجولة الثانية لبطولة اوروبا للأندية الأبطال. شارك فى التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم المتمرد بول بوجبا، بينما اشرف على التدريبات جوزيه مورينيو المدير الفنى للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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