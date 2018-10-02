شكرا لقرائتكم اليوم اتحاد الكرة يعقد اجتماع لحسم الانتخابات التكميلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد ظهر اليوم الثلاثاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماع طارئ لتحديد عدد من الملفات الهامة على رأسها تحديد الموقف النهائى لانتخابات الجبلاية التكميلية المحدد لها 30 و و31 أكتوبر الجارى على مقعدى سحر و حازم الهوارى اللذان تقدما باستقالتهما.

وتواجه الانتخابات التكميلية حالة من الإنقسام داخل مجلس الجبلاية فمنهم من يرى بطلانها بناء على خطاب اللجنة الأوليمبية بعدم صحة إجراءات الدعوى للانتخابات ومنهم من يطلب اقامتها بعد تنفيذ مطالب اللجنة الأوليمبية المصرية بإستبعاد 11 نادى من الانتخابات لعدم توفيق أوضاعهم وهم غزل دمياط ومركز شباب النخيلة ونادى جينيس وغزل المحلة ومركز شباب محلة حسين ونادى غزل كفر الدوار ومركز شباب كفر بولين ومركز شباب القيس ونادي غزل شبين الكوم ومركز شباب أبو حماد ومركز شباب الروضانية ، وسيتم اللجوء إلى اللجنة القانونية باتحاد الكرة لحسم المصير النهائى من إقامة الانتخابات التكميلية فى موعدها واللجوء للجنة الأوليمبية أيضاً.

كما يشهد الاجتماع مناقشة وضع إلغاء بند الـ8 سنوات فى جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها 30 و 31 أكتوبر فى حالة إقامتها وهو البند الذى يشهد حالة من الخلاف والجدل الكبير داخل المجلس خاصة أن هناك 4 أعضاء ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات وهم أحمد مجاهد و سيف زاهر و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح ، ويرى الآخريين الموجودين فى المجلس أنه فى حالة إلغاء البند سيكون هذا الرباعى مرشح بقوة أيضاً للتواجد فى المجلس المقبل فى حالة الترشح و بالتالى سيكونو منافسين أقوياء لهم خاصة أن الباقيين سيترشحون مجدداً فى الانتخابات المقرر لها 2020 على رأسهم مجدى عبد الغنى و كرم كردي و حازم إمام ومحمد أبو الوفا.