كارتيرون يُناقش مع يوسف خطة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 06:59 مساءً - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى جلسة مطوّلة قبل انطلاق المران المسائى مع محمد يوسف، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، وتحدث الثنائى قبل انطلاق المران المسائى عن بعض الأمور التى تخص اللاعبين، ومواجهة الغد أمام وفاق سطيف الجزائرى وخطة اللعب المقترحة.

ويستعد الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على استاد السلام، والتى من المقرر أن تقام تحت أنظار 8 آلاف و500 من أنصار الفريق الأحمر.