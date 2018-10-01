وزيرا الرياضة والثقافة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون الملتقى الأول للمسرح الجامعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى القاهرة الدولى الأول للمسرح الجامعى، والتى تحمل اسم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وتنظمها مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، بمسرح القبة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتورة سمر سعيد امين عام الملتقى ومؤسسة ومديره الفنان عمرو قابيل وعدد من المسرحيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطنى يليها فقرة فنية بعنوان "خروج النهار" يعقبها كلمات لكل من وزيرى الثقافة والشباب والرياضة، رئيس جامعة القاهرة، مدير ومؤسس الملتقى، ثم فيلم وثائقى يضم شهادات لنخبة من نجوم الفن الذين انطلقوا خلال المسرح الجامعى بعده يتم تقديم درع الملتقى للجامعات الداعمة للملتقى وتكريم الفنان الكبير يحيى الفخرانى.

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى هو الأول من نوعه فى مصر وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية هى: مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، أستراليا، ويهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة المسرحية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية ، المركز الاوليمبى ، أكاديمية طيبة ، قاعة صلاح جاهين ، مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم مسابقة للعروض المسرحية فى مجالات التمثيل ، الإخراج ، الديكور ، التأليف واخرى لأفضل عرض متكامل الى جانب عدة ورش متخصصة في الفنون المسرحية باشراف نخبة من المدربين الدوليين مع مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية والبحثية تحت عنوان المسرح الجامعى .. الواقع وآفاق المستقبل وتضم لجنة تحكيم مسابقاته الدكتور عبد الله العابر رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، الفنانه ماجدة منير، المخرج حكيم حرب، الناقد محمد الروبى والفنانة شروق محمد "اليمن".