شكرا لقرائتكم خبر عن
وزيرا الرياضة والثقافة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون الملتقى الأول للمسرح الجامعىوالان نبدء بالتفاصيل
ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطنى يليها فقرة فنية بعنوان "خروج النهار" يعقبها كلمات لكل من وزيرى الثقافة والشباب والرياضة، رئيس جامعة القاهرة، مدير ومؤسس الملتقى، ثم فيلم وثائقى يضم شهادات لنخبة من نجوم الفن الذين انطلقوا خلال المسرح الجامعى بعده يتم تقديم درع الملتقى للجامعات الداعمة للملتقى وتكريم الفنان الكبير يحيى الفخرانى.
يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى هو الأول من نوعه فى مصر وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية هى: مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، أستراليا، ويهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة المسرحية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية ، المركز الاوليمبى ، أكاديمية طيبة ، قاعة صلاح جاهين ، مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم مسابقة للعروض المسرحية فى مجالات التمثيل ، الإخراج ، الديكور ، التأليف واخرى لأفضل عرض متكامل الى جانب عدة ورش متخصصة في الفنون المسرحية باشراف نخبة من المدربين الدوليين مع مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية والبحثية تحت عنوان المسرح الجامعى .. الواقع وآفاق المستقبل وتضم لجنة تحكيم مسابقاته الدكتور عبد الله العابر رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، الفنانه ماجدة منير، المخرج حكيم حرب، الناقد محمد الروبى والفنانة شروق محمد "اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الرياضة والثقافة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون الملتقى الأول للمسرح الجامعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.