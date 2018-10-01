ننشر الجهاز المعاون لـ أحمد العجوز فى بلدية المحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - أنهى أحمد العجوز، المدير الفنى السابق للقناة والحالى لبلدية المحلة، اتفاقه مع إدارة النادى لتولى القيادة الفنية للفريق بدورى القسم الثانى، خلفاً لأيمن المزين الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد تدهور نتائجه فى الأسابيع الستة الأولى بدورى القسم الثانى.

واتفق الجمل مع إدارة بلدية المحلة على اختيار أحمد الجمل لاعب الإسماعيلى الأسبق كمدرب عام، بالإضافة للثنائى طارق فهيم وباسم وجدى للعمل كمدربين مساعدين مع اختيار باسم خيرت مدربا لحراس المرمى.

وأنهى الجمل اتفاقه مع إدارة بلدية المحلة على استمرار جميع أعضاء الجهاز الإدارى والطبى السابق للعمل معه بالجهاز الحالى، والذى سيقود تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادا لمباراة كفر الشيخ المقرر لها الثامن عشر من أكتوبر الجارى باستاد كفر الشيخ.