الأوليمبية: مرتضى إما يحافظ على ناديه أو يدمره.. وتحقيقاتنا مدعومة دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أمامه طريقين إما الحفاظ على ناديه أو تدميره.

وأوضح العريان في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، أنه على مرتضى منصور، الالتزام بالعقوبة وعدم حضور مباريات فريقه، وإلا عرّض ناديه الزمالك لعقوبات.

وأشار سكرتير الأوليمبية أن مرتضى سيخضع للتحقيق، ولا دخل لحصانة البرلمان باستدعائه للتحقيق لما نسب إليه بصفته رئيس نادي الزمالك.

وأكمل: "لجنة الاستماع ستناقش طعن مرتضى وترفع قرارها للجنة الأوليمبية".

وأضاف أن الأوليمبية الدولية على دراية بكافة الخطوات التي تقوم بها اللجنة المصرية، مؤكدًا أنها خطوات شرعية.

ورفضت الأوليمبية كافة الوساطات من الوسط الرياضي لإنهاء الأزمة، بحسب العريان، الذي أشار إلى أن مرتضى منصور وصلته الدعوة لحضور التحقيق ولكنه لم يحضر، في في الوقت الذي هاجم فيه كافة أعضاء اللجنة الأوليمبية من نادي الزمالك مثل ياسر إدريس، وعلي جبر.

وكانت الأزمة بدأت برفض اللجنة الأوليمبية لانعقاد عمومية الزمالك على يومين، قبل أن تتفاقم الأزمة بالتصريحات المتبادلة بين الطرفين.

وعن انتخابات اتحاد الكرة التكميلية المقرر انعقادها يوم 30 أكتوبر، أكد العريان أن الأوليمبية لم تعترض على إقامتها، وستقام في موعدها يوم 30 اكتوبر مع تنفيذ كافة الاشتراطات التي وضعتها اللجنة.

ويسعى اتحاد الكرة لشغل منصبي حازم وسحر الهواري، الذين تم عزلهما من منصبهما بعد الحكم الذي أصدر تجاههما.