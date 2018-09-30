صور.. طاهر أبو زيد ومصطفى يونس أول الحاضرين لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - حضر طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، موصطفى يونس نجم الأهلى السابق، لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم نجم القلعة الحمراء السابق، حيث ستقام جنازة الراحل غداً الإثنين عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



طاهر أبو زيد ومصطفى يونس أول الحاضرين لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم

توفى نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عام، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مدينة نصر.



طاهر أبو زيد ومصطفى يونس أول الحاضرين لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم

يٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة السبعينيات والثمانينات، بدأت مسرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره.

وعلى مدار 10 سنوات بالقلعة الحمراء، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978 طوال مسيرته فى الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندرى بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندرى، وبعد حصوله على الإنذار منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق الأحمر وقتها، مكافأة خاصة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها.