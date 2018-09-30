اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 30 / 9 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 30 / 9 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها قيد معروف يوسف بالشرطة العراقى والوعكة الصحية التى لحقت بأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى والاجتماع الطارئ للمجلس بخلاف الاستعدادات لمواجهة الهلال السعودى.

الشرطة العراقى يقيد معروف يوسف رسمياً بعد ضمه من الزمالك

أكد أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى للزمالك، إن مجلس إدارة النادى وافق على انتقال النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق لصفوف نادي الشرطة العراقي علي سبيل الإعارة لمدة موسم كما أوضح "حافظ" إن الشرطة العراقى قام بقيد معروف يوسف اليوم، وخاصه وأنه اليوم الاخير للقيد بالعراق.

قام لاعبو نادى الزمالك والجهاز الفنى بالاحتفال بعيد ميلاد أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الهلال السعودى، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل على السوبر المصرى السعودى "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى" التى ستقام فى الرياض.

فيما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق داخل قاعة الاجتماعات بغرفة الملابس، قبل انطلاق المران وطالب اللاعبين بغلق صفحة البطولة العربية، بعد التأهل لدور الـ16 على حساب القادسية الكويتى والتركيز على مباراة السوبر المصرى السعودى.

تعرف على موعد ظهور الزمالك بقميصه الجديد

يجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، محاولات مكثفة خلال الفترة الحالية، من أجل ظهور الفريق الأبيض بقميصه الجديد أمام الهلال السعودى، خاصة أن المناسبة ستكون فرصة جيدة حتى يظهر الفريق بزيه الجديد.

من المقرر أن يغادر نادى الزمالك القاهرة متجها إلى السعودية، يوم الخميس المقبل، لخوض مواجهة الهلال السعودى بالرياض، المقرر إقامتها السبت القادم، فى السوبر المصرى السعودى "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى"، وفى حالة فشل محاولات حصول الزمالك على قميصه الجديد قبل السوبر ستكون أول مباراة تالية للفريق بهذا الزى.

تعرض المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة أدت لحجزه بأحد مستشفات منطقة الدقى.

وأثناء مغادرة أحمد جلال إبراهيم مقر نادى الزمالك بالأمس شعر بتعب شديد وتم إحضار سيارة الإسعاف وعمل الإسعافات اللازمة، لكن تقرر حجزه فى المستشفى للاطمئنان على حالتهوما زال يخضع للملاحظة بالمستشفى حالياً.

الزمالك يؤكد الإعلان عن قرارات مهمة فى مؤتمر مجلس الإدارة غداً