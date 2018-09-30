شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد البيضاوي يعين الفرنسي جيرار مدربا للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الوداد البيضاوي تعيين الفرنسي رينيه جيرار مدربًا جديدًا للفريق خلفا لعبد الهادي السكتيوي، الذي رحل بعد فقدان الفريق المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بخروجه من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

وأشار النادي في بيان مساء السبت الى أن تعيين جيرار (64 عاما) يأتي "في إطار تطوير وتحديث الإدارة التقنية لنادي الوداد الرياضي".

وتولى جيرار الذي أحرز كلاعب مع بوردو كأس فرنسا عامي 1986 و1987، تدريب عدد من الأندية الفرنسية، أبرزها مونبلييه الذي قاده الى لقب الدوري المحلي في العام 2012.

وتولى جيرار تدريب نانت بدءا من صيف العام 2016، قبل أن يقال في ديسمبر من العام نفسه بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وبعدما أحرز الموسم الماضي لقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1992، يعاني الوداد البيضاوي هذا الموسم، اذ خرج من الدور ربع النهائي للمسابقة على يد وفاق سطيف الجزائري في نهاية الأسبوع الماضي (تعادل سلبي إيابا بعد فوز الفريق الجزائري 1-صفر ذهابا)، ويحتل المركز 14 في الدوري المغربي.