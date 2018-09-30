شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون»: نحترم وفاق سطيف.. ونسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل لقاء الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الأهلي تنظره مواجهة قوية أمام منافس نجح في الصعود إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الوداد المغربي حامل اللقب في النسخة الماضية خلال منافسات ربع النهائي.

وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق يسير بخطى ثابتة وناجحة خلال الفترة الماضية بفضل تركيز اللاعبين والجهاز الفني في التعامل مع كل مباراة على حدة، ومع الفصل تماما بين المباريات التي يخوضها الفريق في البطولات المختلفة، حيث أغلق الأهلي صفحة البطولة العربية بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني، وبدأ فورًا بالتركيز في منافسات دور قبل نهائي البطولة الأفريقية.

وأشار كارتيرون إلى أنه شاهد مع جهازه المعاون مباريات الفريق الجزائري، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ومستمر في نقل كل كبيرة وصغيرة على الصعيد الفني للاعبيه خلال المحاضرات الفنية.

وذكر المدير الفني للأهلي أن الفريق الجزائري يضم بين صفوفه عناصر متميزة، ويقوده مدير فني كفء، ولكن الأهلي في المقابل لديه رغبة قوية وطموحات كبيرة من جانب الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة في لقاء الذهاب؛ من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالجزائر.