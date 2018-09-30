شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفي بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة لمناقشة أزمة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة الأحداث الجارية والتدعيات الأخيرة داخل نادي الزمالك، وذلك من خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الزمالك مرتضى منصور.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اتخذ قرارًا بإيقاف مرتضى منصور لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار، وكذلك قامت اللجنة الأوليمبية بتجميد رئيس الزمالك
ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، تم خلال الاتصال التشاور في الأحداث وتداعيات الموقف.
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