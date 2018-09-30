شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف حجم إصابة «بافور» و«المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الغانى ريتشارد بافور، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لكدمة بعضلة الفخذ، بعد مشاركته في المران الرئيسى مساء أمس، تحضيرًا لمواجهة المقاولون العرب عدًا الإثنين، بالدورى المصري.

صرح الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، للموقع الرسمي للنادي، أنه تم اتخاذ قرار بعدم استكمال «بافور» المران من أجل الحصول على راحة وخشية تفاقم إصابته.

وأضاف: «تلك الإصابة لن تمنع المدافع الغاني من التواجد بمواجهة المقاولون وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفني».

وعن باهر المحمدي قال: «المدافع الدولي تعرض لنزيف بالأنف بعد التحام بأحد لاعبي الكويت الكويتي وقام بآشعة التي أثبتت سلامته».

يذكر أن المحمدي سيغيب عن لقاء المقاولون العرب المحدد له بعد غدًا الإثنين بالأسبوع الــ9 للدوري المحلي للإيقاف.