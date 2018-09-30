شكرا لقرائتكم الزمالك: وزير الرياضة يتابع عن كثب أزمة إيقاف مرتضي منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة الأحداث الجارية والتداعيات الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

وذكر موقع الزمالك الرسمى أن وزير الرياضة أجرى اتصالا هاتفيا مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وتم خلال الاتصال التشاور في الأحداث وتداعيات الموقف .

وقررت لجنة الانضباط التابعة لـ "الكاف" إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير "الكاف".

كما أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا تؤكدا خلاله نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، ومنع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها النادى الأبيض، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أى من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادى الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

وقرر مرتضى منصور اجتماع لمجلس إدارة الزمالك اليوم وعقد مؤتمر صحفى غدا الإثنين ، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر النادى ، للتعليق على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وبيان اللجنة الأوليمبية.