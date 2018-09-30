شكرا لقرائتكم رئيس الكاف تعليقا علي عقوبة مرتضي: لا توجد شخصنة بدليل إيقاف النشاط ببلدي 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على إيقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمدة عام والذى أصدرته لجنة الانضباط بالاتحاد القارى.

وقال أحمد أحمد فى مؤتمر صحفى عقد اليوم فى شرم الشيخ ردًا على استفسار عن إيقاف مرتضى منصور: "لا أعرف شيئًا عن هذا القرار، لدينا لجان وكل منها يقوم بعمله وفق لوائح محددة وتطبق على الجميع."

وأضاف رئيس الكاف قائلا: "لا توجد شخصنة فى الاتحاد الأفريقى، الكل يسير وفق اللوائح، وأكبر دليل أن مدغشقر بلدى تعرضت لعقوبة إيقاف النشاط لمدة 3 أشهر."

يذكر أن الكاف أصدر قرار بإيقاف مرتضى منصور لمدة عام عن ممارسة أى أنشطة متعلقة بكرة القدم بسبب تصريحات خرق مواد فى لائحة الكاف.