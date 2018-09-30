مدحت شلبي يوجه رسالة لمرتضى منصور بعد إيقافه: "لازم تهدي اللعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وجه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، رسالة إلى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقافه لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار، ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي.

وقال شلبي، في برنامجه على قناة "بيراميدز"، مساء السبت، موجهًا حديثه لرئيس الزمالك: "لازم تهدّي اللعب، لأنه مينفعش نادي الزمالك ينسحب من البطولات الأفريقية بعدما لوح المستشار مرتضى بذلك، أنا شايف ده لأ".

وأوضح أنه طبقًا للوائح الاتحاد الإفريقي سيؤدي انسحاب الزمالك إلى منع النادي من المشاركة الأفريقية موسمًا آخر، متابعًا "الزمالك كيان عظيم، لا يصح أن يبعد عن هذا المعترك الأفريقي لأن له شعبيته وجماهيريته".

ودعا شلبي، رئيس الزمالك بالتظلم من القرار، مؤكدًا أن رسالته بمثابة "لسان المحب والناصح".

كان رئيس الزمالك شن هجومًا عنيفًا على الاتحاد الأفريقي ورئيسه، أحمد أحمد، والسكرتير العام، عمرو فهمي، لكن "كاف" بإيقاف مرتضى منصور من نشاطه كرئيس لنادي الزمالك لمدة عام مع حرمان رئيس القلعة البيضاء حضور مباريات أي لعبة تتعلق بالقلعة البيضاء وإذا خالف هذا القرار يعتبر الفريق أو اللاعب خاسرًا.

ورفض رئيس النادي قرارات الاتحاد الأفريقي، مهددًا بالانسحاب من كل البطولات الأفريقية.