شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة بيضاء للزمالك فى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ليلة سعيدة فى فندق موفنبيك، مقر إقامة الفريق بمدينة السالمية بالكويت، عقب تأهل الفريق إلى دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، إثر تعادله إيجابياً مع القادسية الكويتى بهدف لكل فريق، فى مباراة إياب دور الـ32 للبطولة، والذى جمع بينهما أمس الأول.

واحتفالاً بالتأهل، سمح الجهاز الفنى للجماهير بالاحتفال مع اللاعبين فى بهو فندق الإقامة لمدة ربع الساعة، حرصت خلالها الجماهير وأعضاء الجالية المصرية ورابطة مشجعى الفريق بالكويت على التقاط الصور السيلفى وترديد أغانى الزمالك، وتحديداً: «التى شيرت الأبيض بخطين حمر أنا هفضل احبه طول العمر».

ورفض لاعبو الزمالك والجهاز الفنى تناول العشاء إلا بعد الاحتفال مع الجماهير، التى حضرت إلى الفندق خلف أتوبيس الفريق، وظل بعض الجماهير يجوبون شوارع الكويت من ملعب المباراة حتى الفندق خلف أتوبيس الفريق للاحتفال مع اللاعبين، فيما حال ضيق الوقت بعد المباراة وموعد التجمع للتوجه إلى مطار الكويت دون حصول اللاعبين على جولة حرة بالكويت للتسوق.

وأجرى الجهازان الفنى والإدارى للبعثة محاولات مكثفة من شركة مصر للطيران لتأجيل موعد السفر 24 ساعة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، فى ظل العدد الكبير للبعثة- 45 فرداً، حيث اضطرت البعثة لمغادرة الكويت فى الثانية بعد منتصف ليل الجمعة الماضى لاستقلال طائرة مصر للطيران والعودة إلى القاهرة فى السادسة صباح أمس السبت.

وحرص الجهاز الفنى، بقيادة «جروس»، على إهداء الفوز إلى مجلس الإدارة والمستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، بسبب دعمه ومساندته الفريق. وكافأ الجهازان الفنى والإدارى اللاعبين بمنحهم راحة سلبية من التدريبات، ليلة الوصول أمس، على أن يستأنف الفريق مرانه، اليوم الأحد، على أن يخوض الفريق تجربة ودية أمام كفر الشيخ، بعد غد الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السعودى فى الرياض على كأس الرئيس السيسى فى السوبر المصرى السعودى فى ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد.

وقرر مجلس الإدارة، برئاسة «منصور»، سفر بعثة الأبيض إلى السعودية على متن طائرة خاصة يوم 4 أكتوبر المقبل لأداء العمرة، وخوض مباراة السوبر المصرى السعودى بالرياض أمام الهلال، كما قرر إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد التأهل.

من جانبه، أبدى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، سعادته بالتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية، التى وعد الجمهور بالمنافسة على لقبها. وقال: «أهدى التأهل اليوم لهذه الجماهير البيضاء العظيمة التى أنحنى لها احتراماً على سلوكها الحضارى وتشجيعها المثالى للفريق أمام القادسية». وأضاف: «أتمنى أن أرى هذه الجموع فى مباريات الفريق فى الدورى لأن هذا حتماً سيفرق كثيراً معنا فى تحقيق الانتصارات».

وعبّر «جروس» عن سعادته بالتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وتجاوز عقبة فريق جيد وقوى مثل القادسية، موجهاً الشكر للاعبى الفريق على الأداء المميز والإصرار على الفوز والصعود للدور الثانى للبطولة، مؤكداً أن الفريق حضر إلى الكويت من أجل الصعود واستكمال المشوار العربى، و«نجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب من اللقاء».

وأوضح «جروس» أنه كان يدرك جيداً أن اللقاء صعب، لكن كانت لديه ثقة فى الصعود لدور الـ16 للبطولة العربية، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، و«شكّلنا خطورة على مرمى فريق القادسية على مدار شوطى اللقاء، ولو أحسن المهاجمون استغلال الفرص لحسمنا اللقاء لصالحنا بأكثر من هدف». وأضاف المدير الفنى أنه سعيد بالتشجيع والمساندة من جانب جماهير الزمالك، والأمر كان بالنسبة له مفاجأة وشيئاً رائعاً للغاية.