شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لتأمين مباراة الأهلى ووفاق سطيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت الجهات الأمنية إجراءات مشددة، استعداداً لمباراة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أمام وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب استاد السلام، فى إطار مباريات الذهاب لدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك من أجل السيطرة على أى خروج عن النص فى ظل حماس جماهير الفريقين.

من ناحية أخرى، استأنف الفريق تدريباته، أمس «السبت»، على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، استعداداً للمواجهة الأفريقية الحاسمة، بعدما منح باتريس كارتيرون، المدير الفنى اللاعبين، راحة سلبية، عقب الفوز على النجمة اللبنانى فى البطولة العربية، والتى حسمها الفريق لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية. كما يخضع أحمد حمودى لفحص طبى، لتحديد موقفه من المشاركة فى المواجهة الأفريقية، بعدما تغيب عن مباراة النجمة اللبنانى بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، بينما أشار خالد محمود، طبيب الفريق، إلى أن أجايى، لاعب الفريق، يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

أضاف أن اللاعب يؤدى تدريبات تأهيلية فى «الجيم» لمدة أسبوعين، على أن يبدأ بعدها بعض التدريبات البدنية الخفيفة فى الملعب فى إطار البرنامج البدنى الموضوع له للتعافى من الإصابة.

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا اليوم، من أجل اعتماد محضر الجمعية العمومية غير العادية التى عقدها النادى أمس الأول الجمعة، وأقر خلاله أعضاء النادى لائحة النظام الأساسى، وإنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، وسيقوم النادى بإرسال مذكرة للجنة الأوليمبية، من أجل إقرار العمل بلائحته الجديدة.