شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن تغيير «شعاره» بعد 16 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوسيب فيفيس، المتحدث الرسمى باسم نادى برشلونة، نية الإدارة تغيير شعار النادى الكتالونى لأول مرة منذ عام 2002 الذى شهد آخر تغيير لشعار حامل لقب الدورى الإسبانى.

وقال فيفيس، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى لبرشلونة: «قررنا تغيير شعار الفريق، لكن سيتم التصويت عليه من أعضاء النادى».

وأضاف: «عندما يتم التصويت على تغييره فسيتم ارتداؤه ابتداء من الموسم المقبل».

وذكر الحساب الرسمى التغييرات المتوقع حدوثها فى الشعار، وهى نفس الشكل، وستكون بحذف عبارة FCB، وحذف الخطوط السوداء الداخلية.

وحسب الموقع الرسمى للبارسا، فإن الشعار سيتم التصويت عليه من قبل الأعضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، على أن يتم اعتماده رسميا انطلاقا من الموسم المقبل 2019/2020.