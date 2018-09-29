أجيرى يجتمع بمعاونيه لمناقشة ترتيبات معسكر سوازيلاند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 05:28 صباحاً - يعقد خافيير اجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا مع معاونيه اليوم، السبت، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه في الثامن من أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهتي سوازيلاند يومي 12 و16 من نفس الشهر، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

ويناقش جهاز المنتخب الأسماء المرشحة للانضمام للمعسكر المقبل من لاعبي الدوري المحلى، بناء على التقارير الفنية التي أعدها معاونوه من خلال متابعة مباريات الدورين خاصة وأن أجيرى سافر مؤخرا إلى لندن وقضى بعض الأيام على هامش احتفالية أفضل لاعب فى العالم.

واستقر أجيري على استدعاء 28 لاعبا للمعسكر المقبل، بينهم 12 محترفا تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي.