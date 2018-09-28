قبل مواجهة القادسية .. ماذا يفعل الزمالك مع أندية الكويت ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 28 شتنبر 2018 05:25 صباحاً - يستعد الزمالك لمواجهة القادسية الكويتى اليوم، الجمعة فى إياب دور الـ 32 للبطولة العربية بملعب النصر بالكويت فى قمة عربية جديدة للمارد الأبيض مع الأندية الكويتية .

مواجهة الزمالك مع القادسية الكويتى اليوم ستكون تاسع مباريات المارد الأبيض مع الأندية الكويتية عبر تاريخه حيث سبق والتقى أبناء ميت عقبة مع أندية الكويت 8 مرات سابقة.

وكان لفريق العربى الكويتى نصيب الأسد من مواجهات الزمالك السابقة حيث التقيا الفريقين سويا فى 5 مناسبات بينما واجه الأبيض القادسية 3 مرات .

وجاءت نتائج مواجهات الزمالك السابقة مع الأندية الكويتية متساوية من حيث الأرقام فى المواجهات المباشرة ، حيث نجح الأبيض فى تحقيق 3 انتصارات منها فوزين على الكويت وفوز وحيد أمام القادسية بينما تعرض للخسارة 3 مرات أيضا بالخسارة مرتين أمام الكويت ومرة أمام القادسية، وحسم التعادل نتيجة مباراتين للأبيض أحدهما أمام الكويت والأخرى أمام القادسية .

كما يتساوى الزمالك مع أندية الكويت فى عدد الأهداف المسجلة فى المواجهات السابقة حيث أحرز الأبيض 12 هدفا واستقبلت شباكه مثلهم .

مواجهات الزمالك مع أندية الكويت

الزمالك والكويت فى البطولة العربية لأبطل الكئوس 1989 .. خسر الأبيض 2/1

الزمالك والكويت فى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية .. خسر الأبيض 3/1

الزمالك والكويت نهائى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية .. فاز الأبيض 2/1

الزمالك و الكويت البطولة العربية 2004/2005 .. تعادل الفريقين 1/1

الزمالك و الكويت البطولة العربية 2004/2005 .. فوز الأبيض 2/1

الزمالك و القادسية البطولة العربية 2006/2007 .. خسر الأبيض 2/1

الزمالك و القادسية البطولة العربية 2006/2007 .. فاز الأبيض 4/2

الزمالك و القادسية البطولة العربية 2018 .. تعادل سلبى بدون أهداف