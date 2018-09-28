- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن
قبل مواجهة القادسية .. ماذا يفعل الزمالك مع أندية الكويت ؟والان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 28 شتنبر 2018 05:25 صباحاً - يستعد الزمالك لمواجهة القادسية الكويتى اليوم، الجمعة فى إياب دور الـ 32 للبطولة العربية بملعب النصر بالكويت فى قمة عربية جديدة للمارد الأبيض مع الأندية الكويتية .
مواجهة الزمالك مع القادسية الكويتى اليوم ستكون تاسع مباريات المارد الأبيض مع الأندية الكويتية عبر تاريخه حيث سبق والتقى أبناء ميت عقبة مع أندية الكويت 8 مرات سابقة.
وكان لفريق العربى الكويتى نصيب الأسد من مواجهات الزمالك السابقة حيث التقيا الفريقين سويا فى 5 مناسبات بينما واجه الأبيض القادسية 3 مرات .
وجاءت نتائج مواجهات الزمالك السابقة مع الأندية الكويتية متساوية من حيث الأرقام فى المواجهات المباشرة ، حيث نجح الأبيض فى تحقيق 3 انتصارات منها فوزين على الكويت وفوز وحيد أمام القادسية بينما تعرض للخسارة 3 مرات أيضا بالخسارة مرتين أمام الكويت ومرة أمام القادسية، وحسم التعادل نتيجة مباراتين للأبيض أحدهما أمام الكويت والأخرى أمام القادسية .
كما يتساوى الزمالك مع أندية الكويت فى عدد الأهداف المسجلة فى المواجهات السابقة حيث أحرز الأبيض 12 هدفا واستقبلت شباكه مثلهم .
مواجهات الزمالك مع أندية الكويت
الزمالك والكويت فى البطولة العربية لأبطل الكئوس 1989 .. خسر الأبيض 2/1
الزمالك والكويت فى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية .. خسر الأبيض 3/1
الزمالك والكويت نهائى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية .. فاز الأبيض 2/1
الزمالك و الكويت البطولة العربية 2004/2005 .. تعادل الفريقين 1/1
الزمالك و الكويت البطولة العربية 2004/2005 .. فوز الأبيض 2/1
الزمالك و القادسية البطولة العربية 2006/2007 .. خسر الأبيض 2/1
الزمالك و القادسية البطولة العربية 2006/2007 .. فاز الأبيض 4/2
الزمالك و القادسية البطولة العربية 2018 .. تعادل سلبى بدون أهداف
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة القادسية .. ماذا يفعل الزمالك مع أندية الكويت ؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .