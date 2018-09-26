شكرا لقرائتكم خبر عن
مرتضى منصور : حازم ياسين مات مقهوراوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال تصريحات اعلامية ان وفاة حازم ياسين امين صندوق نادى الزمالك جاء بعد تحقيقات النيابة وبعد ذلك تم دخوله المستشفى ولم يمضى 10 أيام وتوفى .
وأضاف رئيس الزمالك حديثه أن العامل المحبوس المسئول عن العملة الاجنبيه توفى والده أيضا منذ عدة أيام بجلطه وهذا بسبب حبس ابنه المظلوم .
أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الحداد لمدة 3 أيام على الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق بالقلعة البيضاء، الذى وافته المنية فجر اليوم الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : حازم ياسين مات مقهورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.