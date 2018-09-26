مرتضى منصور : حازم ياسين مات مقهورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال تصريحات اعلامية ان وفاة حازم ياسين امين صندوق نادى الزمالك جاء بعد تحقيقات النيابة وبعد ذلك تم دخوله المستشفى ولم يمضى 10 أيام وتوفى .

وأضاف رئيس الزمالك حديثه أن العامل المحبوس المسئول عن العملة الاجنبيه توفى والده أيضا منذ عدة أيام بجلطه وهذا بسبب حبس ابنه المظلوم .

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الحداد لمدة 3 أيام على الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق بالقلعة البيضاء، الذى وافته المنية فجر اليوم الإثنين.