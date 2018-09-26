صفحة جديدة فى الاتحاد السكندري برعاية وليد صلاح الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة أنه تم الإتفاق على فتح صفحة جديدة بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين، موضحا أن الجهاز الجديد ليس مسئولا عن العقوبات السابقة، متوقعا أن الفوز على دجلة سيعيد الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف أمير الموهوبين أنه تم الإتفاق على تعديل اللائحة رغم أنها جيدة ومناسبة جدا ، موجها الشكر لمحمد عمر المدير الفنى السابق للفريق ومحمد إبراهيم مدير الكرة السابق عليها إلا أنه أشار أن هناك جلسة تمت بينه وبين حلمى طولان المدير الفنى الجديد للفريق ومحمد مصيلحى رئيس النادى وضع فيها الثلاثى بعض البنود التحفيزية للاعبين وربط المباريات بالمكافآت بمعنى أن الفوز فى المباريات يزيد من المكافآت.

وأشار وليد صلاح إلى أن الوقت ضيق جدا بالنسبة للمباراتين المقبلتين أمام دجلة والجونة، لكنه يأمل فى تحقيق نتيجة إيجابية ثم التفكير فى معسكر خلال فترة التوقف .