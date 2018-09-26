إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة ناديه تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية والمصداقية، إضافة إلى التنظيم الدقيق، وتيسير وسائل إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي للنادي.

أكّد مرجان أنه تلقّى خطابًا من اللجنة الأولمبية المصرية، يفيد بموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النادي الأهلي بتوفير الإشراف القضائي الكامل لعملية التصويت، والفرز، وإعلان نتيجة التصويت على اللائحة بعد غدا الجمعة الموافق 28 من سبتمبر الجارى.