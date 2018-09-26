محمد حلمي يضم 21 لاعبا لمواجهة المصري

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محمد حلمي يضم 21 لاعبا لمواجهة المصريوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً -
أعلن محمد حلمي المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.
وتوجه الطلائع اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز لدى اللاعبين قبل المباراة.
وضمت القائمة 21 لاعبا وهم: "محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامي وإسلام جمال ومحمد أبو المجد بوشا وعلي الفيل وأحمد سمير وعاصم صلاح وفرانك ومحمد رزق وأحمد كابوريا ومؤمن إبراهيم وإبراهيم صلاح وعموري وحسن يوسف وكريم طارق وتلا نداي وفتحي عثمان وأحمد جعفر ومصطفى محمد واسلام عبد النعيم".
ويحتل طلائع الجيش المركز 13 برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى وأثنين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.
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