شكرا لقرائتكم الجونة يواصل الاستعدادا للاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل لاعبى فريق الجونه أداء التدريبات اليوم بقيادة المدير الفنى هشام زكريا استعدادا لملافة فريق الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد الاسكندرية يوم 2 أكتوبر المقبل.

وخاض لاعبى الجونة تدريبات علاجيه واستشفائه عقب تحقيق الفوز على بتروجت بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة وتحقيق الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمه بمباراة واحده فقط ويتبقى له مباراة مؤجله أمام الاهلى من منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز لارتباط الاخير بالبطولة الافريقية .