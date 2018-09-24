الاتحاد السكندري يعلن لمصراوي مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق: أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تولى حلمي طولان منصب المدير الفني للفريق خلفا لمحمد عمر الذي رحل عن منصبه خلال الأيام الماضية. وأشار مصيلحي في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن حلمي طولان وقع على جميع العقود بشكل رسمي. وأكمل: "طولان سيقود تدريبات الفريق بعد قليل استعدادا لمباريات الدوري والبطولة العربية ". وأردف: "مجلس الإدارة لم يتردد لحظة في تولى طولان، فهو مدرب كبير ولديه سجل حافل يؤهله لتدريب الاتحاد". وبهذا يكتمل الجهاز الفني والإداري بالاتحاد السكندري بعد إقالة الجهاز السابق بالكامل. الجدير بالذكر أن طلائع الجيش كانت اخر محطة لحلمي طولان في الموسم الماضي ورحل بسبب سوء النتائج. وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد وفقًا للموقع الرسمي للنادي كالتالي: حلمى طولان _ رئيس جهاز كرة القدم وليد صلاح الدين _ مدير الكرة ممدوح المحمدى _ مدرب عام مجدى علام _ مدرب عام هانى أحمد _ مدرب أيمن طاهر _ مدرب حراس عمرو الأشلم _ طبيب محمد عبد الفتاح _ أخصائى تأهيل إسلام السيد _ مدلك محمد حسن _ مدلك الجهاز الإدارى سمير محجوب _ إدارى أحمد متولى _ إدارى

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