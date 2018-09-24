عامر حسين يرفض طلب مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تمسكه بخوض الأهلي لمبارياته المؤجلة في الدوري حتى يستأنف الفريق الأبيض مشواره في المسابقة.

قال عامر حسن في تصريحات إذاعية لمحطة الشباب والرياضة مساء الاثنين: "ليس من مصلحة الأندية تأجيل مبارياتها في الدوري، هل يجوز إيقاف المسابقة؟ الأمر سيكون صعبة للغاية ولن يكون ميزة لهم".

وأضاف: "الأهلي سيكون مضغوطًا عندما يستأنف الدوري بعد مشواره الإفريقي، حيث سيخوض مؤجلاته في المسابقة في ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين أندية القمة الذي قد يصل إلى 15 نقطة".

وتابع عامر حسين: "سبق وحذرت الأندية من الأزمات التي قد تواجه الدوري، وقلت إنه سيكون هناك مباريات مؤجلة في البطولة بسبب مشاركة الأهلي والمصري في البطولات الإفريقية".

وأكد: "في الموسم الذي خاض فيه الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صن داونز بعد أيام قليلة من مواجهة الأهلي في ختام المسابقة كانت لديه ثلاث مباريات مؤجلة، وكان الأهلي ودع المسابقة مبكرًا".

وأتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته قائلا: "هذا الأمر قد يجوز الحديث عنه خلال الأسابيع الأخيرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص، لكن الآن نجن في بداية الدوري والمشوار لا يزال طويلا".

حامل لقب الدوري تأجل له ثلاث مباريات في المسابقة خلال شهر سبتمبر الجاري أمام بيراميدز والداخلية والجونة بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر عامر حسين تأجيل مباراة بتروجيت والأهلي بسبب مشاركة المارد الأحمر في نصف نهائي دوري الأبطال أمام وفاق سطيف الجزائري في نفس الموعد 2 أكتوبر المقبل.

ومن المحتمل أيضًا تأجيل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل، حال خوض الفريق مباراة السوبر المصري السعودي ضد فريق الهلال في ذات الموعد.

يذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز التي كان مقررا لها في 2 أكتوبر تأجلت لأجل غير مسمى بسبب لعب الأهلي لمباراة وفاق سطيف في نفس اليوم بالقاهرة، حيث تمنع الجهات الأمنية إقامة مباراتين في نفس اليوم والمحافظة بحضور الجماهير.