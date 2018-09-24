شكرا لقرائتكم خبر عن

كرم كردى مع تريزيجيه وحافظ بتركيا.. ويؤازر صلاح فى جائزة The Best

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 24 شتنبر 2018 11:25 صباحاً - حرص كرم كردى عضو اتحاد الكرة على لقاء محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى وكريم حافظ لاعب باشاك شهير مساء أمس بتركيا، عقب انتهاء مبارياتهما فى الدورى. وتواجد كردى فى تركيا لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به وحضر مباراة لقاسم باشا فى الدورى أمس. وتوجه كردى صباح اليوم إلى لندن لحضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم، والتى يتنافس عليها محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب وكريستيانو رونالدو نجم البرتغال ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر كرم كردى مع تريزيجيه وحافظ بتركيا.. ويؤازر صلاح فى جائزة The Best لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.