محمد عمر يرحل عن تدريب الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن قبول اعتذار محمد عمر المدير الفني والجهاز المعاون، عن عدم الاستمرار في منصبه.

ونشر الاتحاد السكندري، عبر موقعه الرسمي أنه يكن كل تقدير واحترام للمدير الفني والجهاز المعاون والذين تسلموا الفريق في ظروف صعبة.

وذكر الاتحاد في بيانه: "نظراً للمستوى غير الجيد و سوء الأداء الذي ظهر به الفريق في مباريات عديدة بمسابقة الدوري العام هذا الموسم و فقده للعديد من النقاط التي كانت في المتناول."

وأضاف البيان : "و من منطلق أن تغيير الاستراتيجية و الرؤية الفنية قد تؤدى إلى تحسين أداء الفريق و إعادة انطلاقه بالصورة التي يأملها مجلس إدارة النادي و جماهير النادي العظمية ، فقد قرر المجلس قبول الاعتذار المقدم من الكابتن محمد عمر و الجهاز الفني و توقيع عقوبات مالية طبقاً للائحة على لاعبي الفريق لسوء الأداء ، وتكليف جهاز فنى جديد ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة و الإعلان عنه خلال الـ 48 ساعة القادمة ،على أن يقود تدريبات الفريق الكابتن هاني أحمد."

كما قرر المجلس قبول الاعتذار المقدم من الكابتن محمد إبراهيم مدير الكرة عن الاستمرار في مهام علمه و الجهاز الإداري ، و وجه مجلس الإدارة الشكر و التقدير للكابتن محمد إبراهيم على فترة عمله السابقة مع الفريق.

واختتم البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادي بأنه قد لبى جميع احتياجات و متطلبات فريق الكرة منذ توليه المسئولية ، ودعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين أملاً في تقديم مستوى و أداء أفضل مما قدمه فريق الكرة منذ انطلاق المسابقة لتحقيق طموحات جماهير النادي و مجلس الإدارة الذي سوف يسعى لتحقيق هذا الهدف المنشود خلال المرحلة المقبلة ، متمنياً دعم و مساندة جماهيره العظيمة لهذا الكيان العريق كما عهدنا دوماً ."