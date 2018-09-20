شكرا لقرائتكم مصر تصعد مركز واحد في تصنيف الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر مركزاً واحداً في التصنيف الشهري الصادر اليوم، الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 64 بدلاً من المركز الـ 65 الذى احتله الشهر الماضي.
واحتل منتخب مصر المركز العاشر على صعيد المنتخبات الافريقية، والثالث على صعيد المنتخبات العربية خلف منتخبي تونس والمغرب.
وكان منتخب مصر تغلب على النيجر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب" الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.
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