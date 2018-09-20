شكرا لقرائتكم الأهلى يعدل عقد اسلام محارب الى 4 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الأهلي علي رفع قيمة عقد اسلام محارب مهاجم الفريق لـ4 ملايين جنيه في الموسم بداية من الموسم الجاري، بدلا من ٢ مليون و٧٥٠ الف جنيه.

واتفق اسلام محارب عند انتقاله للأهلي بعد موافقته علي تقاضي ٢ مليون و ٧٥٠ الف جنيه في الموسم الأول ،أن ترتفع قيمة عقده لـ4 ملايين جنيه، حال وصوله لنسبة المشاركة المطلوبة، وهو ما حققه اللاعب بالفعل في موسمه الأول.

ويقدم إسلام محارب أدائاً جيداً مع الأهلى منذ انضمامه اليه قادماً من سموحة، ليصبح اللاعب أحد أهم عناصر الفريق على المستوى الهجومى، حيث دائماً ما يعتمد عليه كارتيرون المدير الفنى للفريق بشكل أساسى، أو من خلال الدفع به كبديل.