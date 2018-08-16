طبيب الأهلي يكشف موعد عودة أجايي وربيعة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي، عن انتهاء النيجيري جونيور أجايي من المرحلة العلاجية الأولى من العلاج الطبيعي بعد شهر من الآن.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :"أجايي سيخضع لفحص طبي وأشعة بعد شهر، للاطمئنان على التئام قطع الأربطة الداخلية للركبة، قبل أن يبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة في العلاج الطبيعي والبدء في التأهيل البدني".

ويعاني أجايي من قطع في الرباط الداخلي للركبة، ويحتاج لمدة علاج وتأهيل قد تصل إلى ٤ شهور من موعد الإصابة.

في المقابل، أكد طبيب الأهلي، أن مدافع الفريق رامي ربيعة سيشارك خلال الشهرين المقبلين في تدريبات الكرة بالفريق بشكل متقطع لحين اكتمال برنامجه التأهيلي.

وشدّد طبيب الأهلي، أن ربيعة تعافى نهائيًا من إصابة القطع في العضلة الضامة، وأنه يقوم حاليًا بتنفيذ برنامجه التأهيلي الذي حدده له الطبيب الألماني المعالج له.

وأوضح طبيب الأهلي، أن ربيعة لن يعود إلى ألمانيا مجددًا بعد انتهاء مدة علاجه هناك، وأيضًا لن يتم التعجل في عودته للتدريبات الجماعية بشكل نهائي لحين الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي المنفرد بشكل واضح ويصبح جاهزًا بنسبة ١٠٠% .