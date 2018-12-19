اخبار الرياضه

يلتقي مساء اليوم فريق كاشيما أنتلرز الياباني، في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإمارات. يحاول النادي الملكي تحقيق الفوز، وصولا لرفع كأس البطولة للمرة الرابعة، والتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، وكذلك يسعى الميرينجي لتحقيق أولى بطولاته خلال الموسم الحالي، بعد تراجع الأداء الذي شهده الفريق في الفترة الماضية، […]...

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