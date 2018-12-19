اخبار الرياضه

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رياضة | سيخوض الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني اختبارين صعبين أمام قطبي جدة الأهلي والاتحاد على الترتيب، خلال جولة قد ترسم ملامح المنافسة على لقب ......
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رياضة | بوجبا يحتفل برحيل مورينيو
رياضة | قاد الفرنسي بول بوجيا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاحتفالات داخل غرفة خلع الملابس، بعدما تمت إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني ......
رياضة | عاجل.. الزمالك يهدد الأهلي في الصفقة المنتظرة
رياضة | دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي وادي دجلة للتعاقد مع محمود مرعي مدافع الفريق لتضيق الخناق على الأهلي في الصفقة. ويحاول الزمالك ......
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رياضة | شوبير: ستاد القاهرة سيستضيف مباريات المنتخب في بطولة أمم إفريقيا
رياضة | أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ستاد القاهرة الدولي سيستقبل مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم في حال نظمت مصر بطولة الأمم الأفريقية عام 2019 بعد سحب ......
الدوري السعودي: الهلال يصطدم بالأهلي.. والنصر يلاقي الاتحاد
سيخوض الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني اختبارين صعبين أمام قطبي جدة الأهلي والاتحاد على الترتيب، خلال جولة قد ترسم ملامح المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم. وبعد 12 جولة بلا هزيمة خسر الهلال أمام الحزم في الجولة الماضية، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو، إذ ألغى هدفاً للهلال بداعي وجود […]...
ريال مدريد يواجه كاشيما أنتلرز في نصف نهائي النار بمونديال الأندية
يلتقي مساء اليوم فريق كاشيما أنتلرز الياباني، في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإمارات. يحاول النادي الملكي تحقيق الفوز، وصولا لرفع كأس البطولة للمرة الرابعة، والتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، وكذلك يسعى الميرينجي لتحقيق أولى بطولاته خلال الموسم الحالي، بعد تراجع الأداء الذي شهده الفريق في الفترة الماضية، […]...
مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن يشجب هجمات الحوثي
مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن يشجب هجمات الحوثي
الأولمبية السعودية تعقد عموميتها اليوم
تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم اجتماعها، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وبحضور رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية وأعضاء الجمعية، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
الحربي يصف لاعبي أحد بالمتخاذلين
وصف رئيس مجلس إدارة نادي أحد، سعود الحربي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالمتخاذلين، وذلك عقب خسارتهم 1-3 أمس الأول أمام القادسية في الجولة الـ 13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبديا استياءه الشديد لهذا السقوط، مشيرا إلى أنه سيجتمع بمدير الجهاز الفني لمناقشته حول الأساليب الخاطئة التي اعتمد عليها خلال اللقاء.
الشامخ يدخل حسابات الاتحاد
دخل قائد فريق الرائد عبدالله الشامخ ضمن القائمة المرشحة للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه سيدخل الفترة الحرة بداية يناير المقبل أي قبل الانتقالات الشتوية بـ 7 أيام.
500 ألف طالب و40 موهوبا وأكاديمية لإعادة صياغة الكرة السعودية
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ أمس، إطلاق برنامج ابتعاث 40 موهوبا في كرة القدم وتطويرهم، وذلك بعد توقيع عقد مع شركة المسافر.
انتهاء المرحلة الأولى من حلبة لاقونا لسباق السيارات
أكدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البناء والتطوير، بما فيها سفلتة مضمار حلبة (لاقونا) لسباق السيارات بمواصفات عالمية، وتمت الموافقة عليها وفق شروط ومعايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA,CIK) وبمعدات وآليات جرى استيرادها خصيصا لهذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير رياضة سباقات السيارات والدرجات النارية «رجالا ونساء»، وترسيخ جانب الأمن والسلامة وفقا للمعايير العالمية.
مانشستر يونايتد يلمح لتولي سولسكاير قيادة الفريق خلفاً لـ مورينيو
مانشستر يونايتد يلمح لتولي سولسكاير قيادة الفريق خلفاً لـ مورينيو...