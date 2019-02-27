تعرفوا على أنواع الهوس الجنسي الاكثر شيوعاً في ممارسة العلاقة الحميمة

ميرنا وليد - بيروت - هنال العديد من الامور والنشاطات اللواتي تحفز الثنائي على ممارسة العلاقة الجنسية سوف نستعرض لكم أبرزها:

1- Katoptronophilia وهي حب ممارسة الجنس أمام المرآة

2- Anililagnia هي حالة انجذاب الرجل الى المرأة التي تكبره ولا ينجذب ابدا للمرأة في عمره او أصغر منه.

3- Trichophilia هي عندما ينجذب الرجل للمرأة وتثير شهوته بمجرد ان يلعب بشعرها ويشم رائحته.

4- Knismolagnia هي ارتباط شعور الانجذاب الجنسي بدغدغة الشريك لك.

5- Voyeurism هي استمتاع الشخص في رؤية ثنائي يمارس الجنس كأنه احد أطرافه.

6- Pictophilia هي الاثارة عبر مشاهدة فيديو وصور بورنو وهي الحالة الاكثر شيوعاً.

7-Nasolingus الاستمتاع الجنسي يرتفع مع لعق انف الشريك

​​​​​​​8- Necrophilia هي حب ممارسة الجنس مع جسد ميت قبل ان يتحلل.

​​​​​​​9- Podophilia هو ان يحب الرجل او المرأة لعق أصابع رجلي الشريك الاخر كنوع من التحفيز الجنسي.

10-Urophilia هي عندما ترتفع الاثارة لتبوّل الشريك على الطرف الاخر.

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