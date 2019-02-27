متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - 5 مشاكل صحية تؤثر على العلاقة الجنسية .. تعرفى عليها

هل حياتك الجنسية منخفضة في أي وقت؟ إذا كانت الإجابة نعم.. فهل سبق لك أن فكرت في أنه قد يكون هناك حالة طبية كامنة؟ هذا صحيح.. إليك بعض الحالات الطبية المزمنة التي تؤثر على حياتك الجنسية:

1- فقر الدم:

فقر الدم يقلل بشكل كبير من مستويات الطاقة الخاصة بك وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على رغبتك في ممارسة الجنس، فقط مع تغيير وتبديل طفيف في نمط حياتك وعاداتك الغذائية يمكنك التخلص من هذه الحالة.

2- مرض السكري:

يمكن أن ينجم الضعف الجنسي عن زيادة مستويات السكر في الدم في نظامك، يؤثر داء السكري على تدفق الدم إلى القضيب مما يؤدي إلى مشاكل في الانتصاب لدى الرجال، كما يؤدي مرض السكري إلى مشاكل متعلقة بالأعصاب، ونتيجة لذلك لا تستطيع الأعصاب المسئولة عن الانتصاب تلقي إشارات مناسبة.

3- أمراض الأوعية الدموية:

أي حالة تحاول تغيير تدفق الدم الطبيعي إلى أعضائك التناسلية يمكن أن تؤدي إلى تقليل صحتك الجنسية، ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين يغير تدفق الدم يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب لدى الرجال.

4- آلام الظهر:

مشاكل العمود الفقري - مثل الانزلاق الغضروفي والتضييق الشوكي- يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرتك على ممارسة الجنس وهي حالة مؤلمة جدًا. في المتوسط حوالي 61 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر يمتنعون عن ممارسة الجنس؛ لذا من الأفضل فحص العمود الفقري إذا كنت تشك في أي نوع من عدم الراحة في ظهرك، وعليك ممارسة اليوغا وبعض تمارين تقوية الظهر للحفاظ على عضلات ظهرك قوية ومرنة.

5- الاكتئاب:

يمكن للاكتئاب أن يقتل رغبتك في الاستمتاع بالجنس، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن والاكتئاب إلى إعاقة آلية للدماغ بشكل كبير.