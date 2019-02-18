رغبة الرجل الجنسية وفرص الحمل تزيد في فصل الشتاء فاستغلي الامر سيدتي!

ميرنا وليد - بيروت - اشارت دراسات اخيرة الى ان الرغبة ​الجنس​ية لدى الرجال تزداد في فصل الشتاء. وتبين أيضاً أن لهذا الفصل تأثيره على الخصوبة لدى الزوجين حيث يزداد خلاله عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال فتزداد بالمقابل فرص الحمل عند المرأة.

وكشفت الدراسات أن رومانسية الزوجين خلال فصل الشتاء البارد تزادا بشكل أكبر حيث يشعران برغبة وانجذاب كبير لبعضهما في الجو الماطر أو المثلج في الخارج خاصة ان هذا الجو لا يشجع على الخروج من البيت ويجعل الجسم يطالب بالاسترخاء لمدة أطول في السرير ما يعزز فرص الممارسة الجنسية.