ديلى ميل : ابتكار أحدث وسيلة منع حمل للرجال من الذهب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وفى هذا السياق، أدخل العلماء الصينيون مواد كيميائية متعددة في أنبوب يوضع فى خصية الفئران، ومن خلال وضع الخصيتين تحت الأشعة تحت الحمراء، يتم خلط المواد الكيميائية، والتى طورها الباحثون من جامعة نانتشانغ في الصين عن طريق استخدام جزيئات الذهب ونوعين من هذه المواد لإنشاء كوكتيل من أربع طبقات.

أول طبقة هيدروجيل، الذي يعمل بمثابة حاجز مادي أمام الحيوانات المنوية التي تحاول ترك الأسهر "الأنبوب" الذي يحملها من الخصية إلى القضيب، ويتم فصل هذا مع طبقة من جزيئات الذهب من مادة كيميائية تدعى EDTA ( اختصار لـ ethylenediaminetetraacetic acid) ، تقتل الحيوانات المنوية وتكسر بعد فترة الهيدروجيل عند انتهاء مدة وسيلة منع الحمل، ويتم تخزين الحيوانات المنوية التي لا تنزل من الخصيتين لفترة من الوقت ثم تنكسر وتعاد امتصاصها من قبل الجسم.

ولجعل الذكر خصبا مرة أخرى ، يتم استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة لتسخين جزيئات الذهب مما يجعلها تتحرك والكيماويات تختلط وتخرج عبر أنابيب الحيوانات المنوية.

وفى حال تطبيقه على البشر، يمكن أن يكون هذا الأسلوب بمثابة بصيص من الأمل بالنسبة لملايين الرجال الذين يرغبون في نوع خاص بهم من تحديد النسل.

ويأمل البروفيسور شياو لي وانج وزملاؤه في أن يتمكنوا من إنشاء أول موانع الحمل الذكور المتوسطة الأجل في العالم، لأنه حاليا الخيارات الوحيدة هي قصيرة الأجل - الواقي الذكري - أو دائمة - استئصال الأسهر.

ويقول الباحثون الصينيون الذين طوروا طريقة الكوكتيل إن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات للتأكد من أن المكونات آمنة للاستخدام عند البشر.

وقد نشر بحثهم في ACS Nano ، وهي مجلة تديرها الجمعية الكيميائية الأمريكية.