كل ما تحتاجين معرفته حول قمل العانة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تلك الحشرات الصغيرة التي قد تصيب منطقة العانة لديك معروفة بقمل العانة. يمكن أن يسبب قمل العانة حكة شديدة ويتغذى على الدم البشري، يعيش قمل العانة الذي يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي على شعر العانة وهو أصغر من قمل الرأس والجسم، ويصاب به عادة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المنقولة جنسيا.

قد تصابين بقمل العانة إذا حدث اتصال جنسي مع شخص يعاني منه، أيضا يمكن أن ينتقل من البطانيات والمناشف أو الملابس لشخص مصاب.

إذا كنت مصابة بقمل العانة قد تظهر لديك أعراض مثل الحكة في المنطقة المصابة وسوف تشعرين بالتهيج والإرهاق، عادة ما يصاب به البالغون ويمكن أن يعرقل حياتهم حيث يمكن أن يجدوا صعوبة في القيام بأعمالهم اليومية.

إذا كنت مصابة بقمل العانة استشيري الطبيب على الفور والذي سيصف لك بعض الأدوية والشامبو الذي يساعد في معالجة المشكلة، إلى جانب الأدوية يمكن أن تكون هذه العلاجات المنزلية مفيدة أيضا.

1- زيت النعناع:

يحتوي على الفينول والكيتونات التي يمكن أن تساعدك على التخلص من قمل العانة، يمكنه أيضا القضاء على القشرة والجفاف بالإضافة إلى قمل العانة، وبما أن زيت النعناع يوفر تأثيرًا باردًا فإن قمل العانة لا يستطيع البقاء، أضيفي هذا الزيت إلى حمامك ليخلصك من القمل.

2- زيت شجرة الشاي:

يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومطهرات يمكنها أن تقتل القمل، يمكن لزيت شجرة الشاي مساعدتك على التخلص من القمل ومنع تفشيه، علاوة على ذلك يمكنه أيضا تهدئة بشرتك بسبب خصائصه المطهرة، فقط قومي بتخفيف زيت شجرة الشاي بالماء وطبقيه على المنطقة المصابة.

3- يمكنك استخدام الخل:

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات والتي يمكنها أن تساعد على القضاء على قمل العانة بشكل فعال، امزجي الخل والماء بكمية متساوية وقومي بتطبيقه على المنطقة المصابة للتخلص من قمل العانة.

4- عصير الليمون:

هو بطبيعته حمضي يمكنه مساعدتك في التخلص من قمل العانة، يخلط عصير الليمون مع السكر والملح والعسل ويوضع المعجون على المنطقة المصابة.