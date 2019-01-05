عمر الحياة الجنسية مرتبط بما يأكله الرجل والفياغرا ليست الحل

ميرنا وليد - بيروت - يظن الكثير من الرجال أن الصحة ​الجنس​ية تقوى بشكل كبير من خلال الحبوب المنشطة كالفياغرا وغيرها من الحبوب المقوية أو البخاخات وغيرها من العقاقير الطبية، لكن بالحقيقة فإن عمر الحياة الجنسية عند الرجل مرتبط بشكل اساسي بنظامه الغذائي والمأكولات التي يتناولها، وذلك بحسب بحث اجراه باحثون في مجال التغذية، عُرض في المؤتمر السنوي لجمعية أمراض القلب الأوروبية بمدينة ميونخ.

فقد قالت الباحثة كريستينا هريسو: "على عكس الشائع، إن الفياغرا لا تحسن عمل الأعضاء التناسلية على المدى الطويل، لأنها تحشد "الاحتياطيات" الموجودة في الجسم فقط، أي تستهلكها بشكل مكثف، أما النظام الغذائي المتوسطي فإنه يجنب متناولها مشاكل عدم الانتصاب، من دون استخدام أي عقاقير".

على صعيد آخر، أظهرت نتائج العديد من الدراسات والمقارنات، أن الإصابة بالعجز الجنسي مرتبط بكمية الفاكهة والخضار والأسماك والأطباق المتوسطية الغنية بزيت الزيتون، التي يتناولها الرجال، حيث ان الحمية المتوسطية تساعد في الحفاظ على عمل الدورة الدموية جيدا، وهو أمر ضروري لعمل الأجهزة التناسلية للذكور.