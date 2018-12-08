استئصال الرحم يسبب فقدان الذاكرة على المدى القصير

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أظهرت دراسة جديدة أن استئصال الرحم قد يزيد من خطر إصابة النساء بالخرف.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى MedicalXpress””، أوضح الباحثون أن استئصال الرحم يؤدى إلى انقطاع الطمث، لافتين إلى أنه بعد العملية، لاحظوا تغيراً في إدراكهم، أو الإصابة بـ "ضباب الدماغ".
وأشار الباحثون من جامعة ولاية أريزونا (ASU)، إلى أن إزالة الرحم بمفرده ولكن ليس المبيضين قد تسبب مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى ومشاكل فى الإدراك، لافتين إلى أن الصحة العقلية فى نهاية المطاف جزء لا يتجزأ من الصحة البدنية الشاملة.
وقالت الدكتورة "هيذر بيمونتي نيلسون"، وهى عالمة نفسية فى جامعة ولاية أريزونا، "تشير نتائجنا الجديدة إلى أن الرحم غير الحامل للجنين ليس كامنًا ويرتبط فى الواقع بوظيفة المخ".
ما يقرب من ثلث جميع النساء فى الولايات المتحدة لديهم استئصال الرحم فى سن الستين - وبعض الأبحاث تشير إلى أن معظم عانوا من الخرف وانخفاض الإدراك والذاكرة.
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