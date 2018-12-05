ميرنا وليد - بيروت - ان بلوغ الانسان عمر الستين وما فوق لا يعني ان حياته الجنسية انتهت او انها تشكل خطرا على حياته، لكن يجب اتباع بعض النصائح المهمة لتجنب بعض العوارض الصحية التي قد تحول المتعة الى حزن شديد.
فعلى عكس ما يعتقد البعض لا يجب تتناول الفياغرا أو الحبوب الزرقاء، فهي مضرة وقد تؤدي الى العجز الجنسي.
ثانياً احترسوا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي قد تؤخر الاستجابة الجنسية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والمهدئات، وأدوية القلب لذا يجب استشارة طبيبكم.
في حالة عانيتم من النوبات القلبية، اطلبوا من طبيبكم ان يفيدكم بدواء يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتوازن ضغط الدم خلال الجنس.
يجب معالجة إلتهاب المفاصل وأمراض العظام قبل العلاقة الجنسية منعا لأوجاع كبيرة.
استخدموا الفازلين الطبي قبل ممارسة العلاقة الزوجية، وجربوا وصفات منزلية لزيادة الرغبة الجنسية، لا تتناولوا المكملات الغذائية أو اي نوع من الأعشاب قبل استشارة الطبيب.
شكرا لقرائتكم خبر عن نصائج مهمة لتنشيط الحياة الجنسية بعد عمر الـ60 من دون اي خطر على الصحةاتبعي هذه القواعد الذهبية في... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .