اتبعي هذه القواعد الذهبية في اختيار "لانجري" ليلة الدخلة.. واحترسي من هذا الأمر!دلكي قدميه بهذه...

ميرنا وليد - بيروت - يعد ال​لانجري​ من اهم عناصر الاثارة التي تستعين بها المرأة ليلة دخلتها لإثارة زوجها وممارسة الجنس معه، الا أن بعض النساء يسئن إختيار القطعة التي تناسبهن فيشوهن اجسامهن. اليك القواعد الذهبية في اختيار اللانجري المناسب لك. بداية هناك عدة خيارات:

البيبي دول

يعتبر البيبي دول من القطع الأكثر اثارة بين لانجري ​ليلة الدخلة​، الا ان هناك تطريزات تساعدك على تخطي الحرج الذي قد تشعرين به امام زوجك من دون ​ملابس​. يتميز البيبي دول بأنه يناسب جميع أنواع الجسم.

قميص النوم

لقميص النوم ميزة انه يتناسب مع كل الاجسام اذ هناك موديلات مختلفة فيمكنك اختيار القميص الطويل او حتى القصير.

التيدي

التيدي يشبه المايوه فهو قطعة واحدة ورقيقة جدا وشفافة. لا تتناسب مع المرأة التي تمتلك وزناً زائداً في منطقة البطن.

الكورسيه

احترسي من الكورسيه! فلا يفضله الرجل كثيرا وذلك بسبب صعوبته في الارتداء و​الخلع​. لذا اختيار الكورسيه يجب ان يكون مدروساً وانتبهي الى وجود سحاب لفكه. يتناسب مع المرأة الممتلئة والتي تمتلك صدرا كبيرا، الا ان المرأة النحيفة يجعلها تبدو كلوح خشب.

ملاحظات مهمة:

من ناحية اخرى عليك الانتباه الى ان يكون اللانجري مريحاً، فلا تختاريه ضيق او واسع جداً.

اختاري اللانجري قبل ايام قليلة من يوم الزفاف لأن العروس تفقد الكثير من الوزن قبل العرس بسبب التوتر وتحضيرات الزفاف.

أفخم خامات اللانجري هي الشيفون، الدانتيل، الستان والحرير، وركزي على الأخيرتين، اذا كنت من النوع الذي يخجل.

اختاري لونا يروق لزوجك.