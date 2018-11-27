كيف يؤثر فصل الشتاء على دورتك الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - برودة الطقس وغياب الشمس عند قدوم فصل الشتاء لها العديد من التأثيرات على جسمك، فعلاوة على شعورك بالاكتئاب الموسمى الناتج عن تغير الفصول وزيادة أدوار البرد والأنفلونزا، فهناك تأثير آخر للشتاء على دورتك الشهرية، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وبحسب موقع مجلة "Cosmopolitian" فإن فصل الشتاء له تأثير على طول مدة الدورة الشهرية واستمرار نزيف الدم لأيام أكثر، كما ذكر الدكتور بريهي دانييل، المدير في عيادة لندن للأطباء، مضيفاً أن النساء يشتكين من أن فتراتهن تزداد سوءًا في الشتاء.

ووفقاً لورقة بحثية نُشرت في عام 2011 فإن زيادة الإفرازات وزيادة وتيرة الإباضة ودورات شهرية أقصر في فصل الصيف مقارنة مع فصل الشتاء، وقد ظهر هذا أيضا في النساء اللاتي يعشن في مناخات أكثر دفئا بالمقارنة مع اللاتي يعشن في درجات الحرارة الباردة.

وأوضح الدكتور دانيال أيضا أن النساء يمكن أن يشتكين من أعراض ما قبل الحيض بشكل أسوأ خلال الأشهر الباردة، حيث أن الشتاء يعني أننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل ونتحرك بشكل أقل ونأكل أكثر، وهذا يمكن أن يكون له تأثير سئ على أعراض ما قبل الطمث، حيث وُجد أن النساء الأكثر نشاطا وحيوية كان لديهن دورات أكثر انتظاما.

أشار إلى أنه إذا تأخرت الدورة الشهرية أو إذا كانت ثقيلة للغاية، فيجب عليك طلب المشورة من طبيبك.