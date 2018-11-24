دلكي قدميه بهذه الطريقة لعلاقة حميمة مشتعلةهل تجوز ممارسة العلاقة الجنسية خلال الدورة الشهرية؟ وكيف...

ميرنا وليد - بيروت - قبل العلاقة الحميمة هناك مراحل يجب ان يمر بها الشريكين، من أجل الوصول الى الشهوة المطلقة، وسنقدم لك سراً مهماً يجب أن تتبعيه من أجل سعادة زوجك معك في الفراش.
بداية داعبيه بلطف، فالرجال يحبون المداعبة، وإليك طريقة سهلة ستثير حتماً زوجك: استخدمي قدمك في مداعبة قدمه في أثناء الجلوس بداية، ثم مرري قدمك على قدمه لبعض الوقت، قبل أن تتطور الأمور بينكما حتماً. لكن قبل ذلك يجب أن تتأكدي من إعتنائك بمظهر قدميك لكي تكون مثيرة في نظر زوجك.
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