تعرفي على العدو القاتل للشغف الجنسى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الإجهاد هو القاتل الأول للغريزة الجنسية أو الشغف الجنسى بين الزوجين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت دراسة استقصائية لـ2066 من البالغين فى المملكة المتحدة البريطانية أن الإجهاد يشكل المشكلة الأكبر فى غرفة النوم.

أحد خبراء العلاقة أن الشعور بالإجهاد يخلق القلق، ما يضع الأزواج فى مشكلة حقيقية عند ممارسة الجنس.

وأظهر الاستطلاع الذى أجرته محطة إذاعة BBC، أن الصحة البدنية لها ثانى أكبر تأثير على حياة الشخص الجنسية، حيث أفاد 32% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بأنه قاتل للشغف الجنسى.

وقال الباحثون إن مشاهدة الأفلام الإباحية لها تأثير سلبى على الحياة الجنسية لنحو 12% من الذين شملهم الاستطلاع.

كما تفاجأت "إلين برادى" خبيرة فى العلاقات الزوجية، أن هناك مشكلة أخرى تسبب قلة الشغف الجنسى وهى التواصل بين الزوجين عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعية وليس الاتصال المباشر.

وتابعت برادى "لا يوجد اتصال أساسى يحدث بين الأزواج، بل إنهم لا يجرون اتصالا بالعين أو يتكلمون مع بعضهم البعض، لذلك لا عجب عندما يقل الدافع الجنسى".