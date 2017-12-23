شكرا لقرائتكم وظائف إدارية في جامعة الأمير سطام بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج غداً (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف إدارية شاغرة على المرتبتين الـ11 والـ12 في مقر الجامعة في مدينة السيح من طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف إلى التقدم من طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الثلثاء 15 من ربيع الثاني الجاري.