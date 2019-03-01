، أهالي فيصلية جدة: تعقيب "المياه" لم يعترف بالقصور ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: آثار انكسار أنبوب الضخ لا زالت قائمة بالقرب من إحدى المدارس

عقّب أهالي حي الفيصلية على رد شركة المياه الوطنية حول ملابسات انقطاع المياه عن الحي بشمال جدة، مؤكدين أن الانقطاع استمر منذ يوم الاثنين وحتى قبل ظهر أمس الخميس، دون تحرك فعلي لحل المشكلة قبل النشر أو الاعتراف بها بعد النشر.

وقالوا إن كل ما ذُكر في رد الشركة غير صحيح، بعدما أكدت عدم وجود ملاحظات وردت من موظفي خدمة العملاء، وبأنه لا يوجد أية ملاحظات على النظام ويُفترض أن المياه تصل في حينها.

وقال لـ"الخليج 365" المواطن أحمد عبدالله: بدلاً من اعتذار الشركة عما وجدناه من ضرر في انقطاع المياه، أنكرت وجود الخلل الذي لم يتم إصلاحه إلا الساعة الحادية عشرة، من صباح أمس الخميس، وذلك منذ يوم الاثنين.

وتابع: تسبب انكسار أنبوب ضخ كبير قريباً من متوسطة خالد بن فهد، في الأزمة؛ حيث استمرت يومين انتشرت فيهما المياه لكامل الحي، وجزء منها لا زال لحد الآن، كما أن آثار الإصلاح واضحة وآثار انسيابها على موقع ترابي لا تزال في شارع المكرونة مقابل مستوصف القدس، ولَم يُذكر في التعقيب، فهل يعلم عنها المدير التنفيذي؟.

وأكمل: بعد الاتصال عدة مرات بهاتف خدمة العملاء لم نجد حلاً، ومن المؤكد أن المكالمات موثقة لدى الشركة يستطيع العودة لها إن أراد البحث عن الحقيقة فعلاً وليس مجرد التبرير، وبعد أن نفدت أمامنا الحلول توجهت لشيب المياه مساء الأربعاء، وعند رفض إرسال صهريج ماء للحي تم إبلاغ عمليات الدوريات الأمنية 911؛ حيث حضرت فرقة من الدوريات الأمنية للموقع على رأسها ضابط، والذين أفادوا أن ذلك ليس من صلاحياتهم، وأن الحل هو رفع شكوى للمحافظ، وهو الأمر الذي كنّا بصدده لولا عودة المياه للمنازل صباح النهار الذي يليه.

وقال المواطن: جميع الفواتير والرسوم مستوفاة لحسابي وليس لدي أية مديونيات للشركة، وكان يُفترض أن نجد خدمة جيدة وشفافية في الرد وليس إنكارا للواقعة من أساسها في تعقيب الشركة.

وقدّم شكره لـ"الخليج 365" على نشر ما يهم المواطن، مؤكداً أنه تم إصلاح المشكلة بعد النشر بساعات.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت الشكوى بعنوان: أهالي "فيصلية جدة" في عطش.. الشبكة مقطوعة.. و"الأشياب": لدينا توجيه بعدم بيع صهاريج للحي، أعقبه رد شركة المياه الوطنية بعنوان "المياه" توضح ملابسات انقطاع المياه عن "فيصلية جدة".