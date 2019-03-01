، 10 جولات ميدانية في أسبوع لمدير تعليم الأفلاج على المدارس ،

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قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، خلال هذا الأسبوع بنحو 10 جولات ميدانية، تابع خلالها سير الدراسة في عدد من المدارس المحافظة، كما زار مدارس التعليم المستمر المسائية وتفقد مدرسة نادي الحي ومركز الحي المتعلم.
وشملت زيارات مدير التعليم هذا الأسبوع ابتدائية سعد بن أبي وقاص بمروان، وابتدائية سلمان الفارسي بسويدان، وابتدائية عبدالله بن رواحة بالأحمر، وزيد بن ثابت بالخالدية، تابع خلالها عن كثب على سير الدراسة ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
كما التقى بقادة المدارس والهيئة الإدارية بها واجتمع بالمعلمين وحثهم على تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تساهم في رفع مستوي التحصيل الدراسي لدى الطلاب، كما أكد على أهمية التركيز على مهارتي القراءة والكتابة.
وتفقد "آل مغيرة" بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي احتياجات ابتدائية الخالدية "بنات" وقام بجولة على الفصول الدراسية والمعامل التعليمية ومكاتب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، وشاهد عروضًا مرئية عن مناشط المدرسة وإنجازاتها، رافقه خلالها بعض رؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من أولياء أمور الطالبات بالحي.
10 جولات ميدانية في أسبوع لمدير تعليم الأفلاج على المدارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، خلال هذا الأسبوع بنحو 10 جولات ميدانية، تابع خلالها سير الدراسة في عدد من المدارس المحافظة، كما زار مدارس التعليم المستمر المسائية وتفقد مدرسة نادي الحي ومركز الحي المتعلم.
وشملت زيارات مدير التعليم هذا الأسبوع ابتدائية سعد بن أبي وقاص بمروان، وابتدائية سلمان الفارسي بسويدان، وابتدائية عبدالله بن رواحة بالأحمر، وزيد بن ثابت بالخالدية، تابع خلالها عن كثب على سير الدراسة ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
كما التقى بقادة المدارس والهيئة الإدارية بها واجتمع بالمعلمين وحثهم على تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تساهم في رفع مستوي التحصيل الدراسي لدى الطلاب، كما أكد على أهمية التركيز على مهارتي القراءة والكتابة.
وتفقد "آل مغيرة" بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي احتياجات ابتدائية الخالدية "بنات" وقام بجولة على الفصول الدراسية والمعامل التعليمية ومكاتب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، وشاهد عروضًا مرئية عن مناشط المدرسة وإنجازاتها، رافقه خلالها بعض رؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من أولياء أمور الطالبات بالحي.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
07:17 PM
تفقد خلالها سير الدراسة وحث المعلمين على تطبيق الاستراتيجيات الحديثة
قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، خلال هذا الأسبوع بنحو 10 جولات ميدانية، تابع خلالها سير الدراسة في عدد من المدارس المحافظة، كما زار مدارس التعليم المستمر المسائية وتفقد مدرسة نادي الحي ومركز الحي المتعلم.
وشملت زيارات مدير التعليم هذا الأسبوع ابتدائية سعد بن أبي وقاص بمروان، وابتدائية سلمان الفارسي بسويدان، وابتدائية عبدالله بن رواحة بالأحمر، وزيد بن ثابت بالخالدية، تابع خلالها عن كثب على سير الدراسة ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
كما التقى بقادة المدارس والهيئة الإدارية بها واجتمع بالمعلمين وحثهم على تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تساهم في رفع مستوي التحصيل الدراسي لدى الطلاب، كما أكد على أهمية التركيز على مهارتي القراءة والكتابة.
وتفقد "آل مغيرة" بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي احتياجات ابتدائية الخالدية "بنات" وقام بجولة على الفصول الدراسية والمعامل التعليمية ومكاتب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، وشاهد عروضًا مرئية عن مناشط المدرسة وإنجازاتها، رافقه خلالها بعض رؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من أولياء أمور الطالبات بالحي.
، 10 جولات ميدانية في أسبوع لمدير تعليم الأفلاج على المدارس ،
المصدر : الخليج 365
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