، قبل مكافأة واشنطن.. السعودية تُسقط الجنسية عن "حمزة بن لادن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - القرار نُشر في الجريدة الرسمية في 22 فبراير الماضي

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن "حمزة" نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وقد نشرت القرار في 22 من شهر فبراير الماضي، قبل قيام الولايات المتحدة بالإعلان عن المكافأة التي رصدتها للقبض عليه.

ونقلاً عن جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية)، أوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بتاريخ 21/ 3/ 1440هـ، وتم نشره في 16/ 6/ 1440 بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية؛ وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت اليوم عن رصدها مكافأة تصل إلى مليون دولار، لمن يقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

ووضعت الولايات المتحدة "حمزة" (30 عاماً)، على لائحة الإرهاب الدولي قبل عامين، كما أكدت الوزارة الأمريكية أن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم الإرهابي.

وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه موجود في منطقة على الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما يعبر إلى إيران أحياناً.