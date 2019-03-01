، الرياض.. ضبط مدَّعٍ للطب البديل تسبّب في دخول طفل للعناية المركزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلاغ من والده قاد "الصحة" بمعاونة أمنية للإطاحة به وإحالته للنيابة العامة

أعلنت وزارة الصحة، عن ضبط شخص يدّعي ممارسة الطب البديل تسبّب في دخول طفل للعناية المركّزة باالرياض؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بعد تلقّيها بلاغًا من مواطن.

وفي التفاصيل: قالت "الصحة" إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط مدَّعٍ يقوم بممارسة الطب البديل في الرياض؛ وذلك عقب تلقّي بلاغ من والد طفل نُقل للعناية المركزة بعد تلقّيه علاجًا من قبل الشخص وإحالة المخالف للنيابة العامة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على رقم (937).